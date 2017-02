NRK på 60-tallet: Talent

Publisert 19. november 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

Rockheim ser her på Talent-programmene, som NRK nylig har gjort tilgjengelig på nettet. Her møter du flere senere kjente utøvere, og får samtidig et innblikk i TV-tilbudet fra svarthvitt-fjernsynets tid.

Finalen i Talent 68 ble arrangert på Centralteatret i Oslo, mens det også var juryer i Bodø, Trondheim, Ålesund og Stavanger. Dette var en ren konkurranse for sangere, som for anledningen ble akkompagnert av Kjell Karlsens Orkester med bl.a. Finn Eriksen på trompet. I tillegg var Terje Rypdal fra Dream hovedgitarist, noe som gjør at vi får oppleve ham i en instrumentalversjon av Beatles’ ”Lady Madonna”.

Finalistene var Svend Erik Fjeldberg, Frank Gulbrandsen, Magpies, Kjell Dyrud, Jan Thoresen, Magnor Eik, Ingunn Hiorth, Terje Tvedt, Stein Ingebrigtsen og Tony Johnsen. Vi kan røpe at konkurransen i utgangspunktet endte uavgjort mellom Ingunn Hiorth og Stein Ingebrigtsen. Stein Ingebrigtsen ble en av de aller største mannlige artistene i Norge på 1970-tallet, mens Ingunn Hiorth i hvert fall kom med en single på RCA i 1969.

Også flere av de andre artistene skulle få en god stund i rampelyset. Svend Erik Fjeldberg vant den internasjonale talentkonkurransen ”Opportunity Knocks” i 1975, og fikk senere gi ut LPer hos EMI og Polydor. Også Jan Thoresen spilte inn en rekke plater. Magpies, som var den eneste sanggruppen i konkurransen, lagde flere singler, også for det svenske markedet. I dette bandet finner vi bl.a. Ivar Hovden, som senere dukker opp i New Jordal Swingers, samt Jan Paulsen, som etter hvert ble direktør i Slagerfabrikken og MajorStudio.

Om du synes dette er et artig gjensyn, ligger det ute to Talent-programmer til. I programmet fra 1969 slipper både instrumentalister og vokalister til. Instrumentalistene var Kjell Midtgård (trompet), Bjørn Torvaldsen (gitar, Oslo), Terje Pettersen (trompet, Sarpsborg), Olav Bjerve (sitar, Oslo), Kyrre Jørgensen (gitar, Bodø). Vokalistene er Ulf Hestnes (Oslo), Nina Johansen og Rune Walle (Bergen), Sonja Monica Reiersen (Sør-Kjosen), Anne Lise Gjøstøl (Oslo), Berit Jensen (Moss). Dette året var det 261 påmeldte.

Den siste Talent-sendingen er fra Chateau Neuf i 1971. Her deltar Magnus Petterson (Bergen / Bodø), Arne Idar Brattland (Holandsfjord), Fryd & Gammen (Oslo), Stein Paulsen (Kristiansund), Mari Grimsrud, Liv Astrid Hoff og Anne Grimsrud (Lier), Claes Neeb (Tistedal), Purple (Ålesund), Frøydis Walstad (Trondheim), Campus (Bergen). Vi får dessuten møte den senere Ruphus-vokalisten Gudny Aspås, som vant konkurransen i 1970.