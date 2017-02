Musikkåret 1962: Shadows-musikken kommer!

Publisert 26. februar 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

Politisk var 1962 et svært urolig år. Det toppet seg med den dramatiske Cubakrisen og mange fryktet at tredje verdenskrig kunne bryte ut. Samtidig fortsatte også hverdagen, med alle sine gleder og bekymringer.

Ray Adams hadde hatt en av de største slagerne i 1961 med ”Violetta”. Den fortsatte å selge også utover i det nye året, samtidig som ”Jag har bott vid en landsväg” ble en ny stor hit for sangeren. Den lå 14 uker på VG-lista i 1962-63, med en 5. plass som beste resultat.

Nora Brockstedt nyter fremdeles stor popularitet. ”Æille så ner som a Ingebjørg” ligger hele 15 uker på VG-lista, og klatrer helt opp til 2. plass. Også ”Guri Malla” slår an, men blir hennes siste listeplassering i Norge på mange år. Det samme gjelder det blinde sangerparet Engedahl og Stordahl, som får sin siste VG-plassering med ”Tresko og busserull” i 1962. En annen slagerduo, Bjørg og Per Gunnar, får en mindre suksess med ”Mari og Ola”, og vender senere aldri tilbake til hitlistene.

Blant de mest populære utenlandske artistene i 1962 er Cliff Richard, Pat Boone, Jim Reeves, Elvis Presley og Kenny Ball & His Jazzmen. Et spesielt populært innslag i Norge de siste årene har den amerikanske gruppen Deep River Boys vært. Klippet under er fra det offisielle åpningsshowet til NRK Fjernsynet i 1960, og viser dem i musikalsk samspill med nettopp Nora Brockstedt. Fjernsynet fortsetter ellers å sette sitt preg på livene våre. I Norge blir Tryvannstårnet åpnet, mens USA sender opp den første kommunikasjonssatellitten, Telstar.

En ny tid er ellers på mange måter i emning, både nasjonalt og internasjonalt. Grynet Molvig fra Rygge er født i 1942, året før Nora Brockstedt debuterer på scenen, og har alt vært en lovende jazz- og pop sangerinne en stund. Dette året får hun en stor hit med ”Det var du som sa nei”. Sangen er ment som en parodi på skillingsviser og sentimentale slagere, men traff norske platekjøpere så det suste: Den topper VG-lista dette året, og blir liggende på Topp Ti i 14 uker.

Enda yngre er Wenche Myhre, som dette året blant annet spiller inn ”Katta vår” og ”Tenk så deilig det skal bli”. Den sistnevnte blir også en mindre hit, men ikke før i 1963, da Myhre for alvor etablerer seg som den friskeste sangeren i Norge. Det blir starten på et helt skred med yngre kvinnelige artister, som i stor grad dominerer 1960-årene her hjemme.

Et helt nytt fenomen får ellers fotfeste her hjemme i 1962, og vil få stor betydning for utviklingen av norsk pop og rock. Det er Shadows-musikken, som får navnet sitt etter det britiske gitarbandet The Shadows. The Beatniks gir ut to egne instrumental-singler dette året, samtidig som de også backer Rannie Rommen, Lorne Lesley og Jack Dailey på det nystartede plateselskapet Viking Music. De spiller også sammen med Grynet Molvig i den svært populære filmen Sønner av Norge kjøper bil.

Det er The Quivers som blir det første norske Shadows-bandet som selger nok til å komme inn på VG-lista. Her gjorde de en fengende og frisk instrumentalversjon av en velkjent melodi, i dette tilfellet ”Piken i dalen” av nettopp Stordahl og Engedahl. Dette var en oppskrift som mange norske Shadows-band skulle følge, der man også rocket opp norske folkemelodier. Snart er det hundrevis av Shadows-band rundt om i landet, noe vi kommer tilbake til. I England slipper The Beatles sin første single denne høsten, mens Bob Dylan gir ut sitt debutalbum alt i mars.

Vi bør også ta med Melodi Grand Prix, der det i 1962 var Inger Jacobsen som representerte Norge. ”Kom sol, kom regn” var en rolig og litt jazz-preget affære, som vel ikke har gått inn i historien blant de aller mest kjente Grand Prix-slagerne. Den havnet på en 10. plass i den internasjonale finalen, av i alt 16 melodier. Inger Jacobsen debuterte som plateartist alt i 1941, og deltok i til sammen fire norske MGP-finaler.

Årets aller mest populære film var “Operasjon Løvsprett”. Denne militærkomedien trakk mer enn 1, 6 millioner nordmenn til kinoene, og var den mest sette norske filmen frem til “Flåklypa Grand Prix” i 1975. Filmen er vel verdt å se den dag i dag – ikke minst på grunn av rollelisten, som omfatter kjente og kjære navn som Rolf Just Nilsen, Arve Opsahl, Elisabeth Granneman, Arvid Nilssen, Anita Thallaug, Kari Diesen og Ray Adams. Musikken var ved Egil Monn-Iversen. Her kan vi også oppleve Arne Bendiksen og The Monn Keys i farger.

Her er de beste norske plasseringene på VG-lista i 1961.