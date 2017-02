De gærne har’e godt: Humor i Norge, del 7: De gærne har’e det godt!

Publisert 7. juli 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

Det sies som kjent at en god latter forlenger livet. Norge ligger i hvert fall ganske høyt på statistikkene over forventet levealder.

Vi har gjennom årene neppe hatt vondt av film-serier som «Olsenbanden» og «Stompa», eller TV-suksesser som «Fleksnes», «Fjærsynet», «Nytt på Nytt», «Direkte Lykke», «Melonas», «Etaten», «Valen TV», «The Julekalender», «Torsdag kveld fra Nydalen», «Mot i brøstet», «Raske menn», «Underholdningsavdelingen» og «Nissene på låven». Eller radioprogrammer som «Radio Skagerak», «Hallo i uken», «XL», «IRMA 1000» og «Radioresepsjonen».

Noen ganger vakte programmene stor debatt. Det satiriske programmet «Nikkerne» med Henrik Scheele fra 1984-85 var minst like omstridt som de senere «Mandagsklubben» og «Torsdagsklubben». Kirkvaag, Lystad og Mjøen ble i sin tid anklaget for blasfemi, akkurat som «The Show» med Otto Jespersen, Charlo Halvorsen og Stig Holmer ble det.

«Does humor belong in music?» spurte Frank Zappa en gang. For mange er nok det åpenbare svaret et stort ja. Om du nå liker «Pausposten», breiale rap-battles med æren som innsats, eller finner nostalgisk glede i å lytte til gamle revyperler med Einar Rose.

Alt i 2004 kunne «Team Antonsen», med Atle Antonsen i spissen, selge ut to helaftens show i Oslo Spektrum for 14 000 publikummere. I 2013 kunne vi se hvordan Ylvis-brødrene sakte, men sikkert steg oppover på hitlistene verden over. Det endte med en 6. plass for «The Fox» på Billboard Hot 100, verdens mest ettertraktede hitliste – og den høyeste norske plasseringen siden «Take On Me» med a-Ha. I skrivende stund har den passert 500 millioner visninger på YouTube med god margin.

Antagelig går det noen historiske tråder mellom Kurt Foss og Reidar Bøe og Ylvisaker-brødrene. Og kanskje er det heller ikke alltid så stor forskjell på dagens stand up-komikere og de monologene som Leif Juster og Carsten Byhring i sin tid fremførte på revyscenene på 50-tallet?

Espen Beranek Holm, Are Kalvø, Anne-Kat. Hærland, Shabana Rehman, Lisa Tønne, Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø er noen av de mest profilerte komikerne de siste tyve årene. Humorister med innvandrerbakgrunn har for lengst bragt sine erfaringer inn, slik Ali Jabbari og Samuel Noko gjorde det med ”Radio Jalla” alt i 1999.

Stein Jo Grieg Halvorsen og Erlend K. Nilsen har lagd gode TV-serier med musikk som en sentral ingrediens, akkurat som kollegene Anders Bye og Jon Niklas Rønning. Og popmusikk på norsk har vel knapt blitt morsommere parodiert enn i Espen Eckbos «Get Ready to Be Boyzvoiced» i 2000.

Siden en del norsk humor gjennom tidene har vært rettet mot våre gode venner i øst, er det kanskje like godt å avslutte med et sitat av den svenske forfatteren Ivar Wallensteen: «Musikk bør finnes i alle hjem, unntatt i naboleiligheten».

Dette er den syvende og siste artikkelen i Rockheims serie om humor, underholdning og populærmusikk i Norge. Alle artiklene finner du under «redaksjonelt stoff» på forsiden av Rockipedia. Utstillingen «De gærne har’e godt!» kan sees på Rockheim frem til 20. september 2015.

Foto topp: Foto: Vilhelm Stokstad / TT