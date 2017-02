De gærne har’e godt: Humor i Norge, del 3: 1960-årene: Wesensteen snur kartet opp-ned

Publisert 31. mars 2015 av Arvid Skancke-Knutsen

Utover på 60-tallet var det klart at en ny tid var i emning. ”The times they are a-changing” sang Bob Dylan i 1964, samtidig som Beatles-fenomenet sprengte alle tidligere rammer.

Også på humorfronten kom det nå inn en mer nyskapende tone, noe som i Norge ble personifisert med Wesensteen. Harald Heide Steen jr. og Rolv Wesenlund gjorde suksess alt med TV-serien ”Kunden har alltid rett” i 1964-65, der også Harald Tusberg var sentral. Her er musikalversjonen av ”Kampen for tungtvannet”, i regi av Harald Heide Steen jr.

På radio ble det suksess med både ”Telefonrøret” og ”Hørerøret”, mens ”Lysthuset” satte en helt ny standard for norsk revy i 1965. Enda mer virak for Wesensteen ble det rundt ”Og takk for det” i 1968, med uforglemmelige sketsjer som ”Supperådet”, ”Hos tannlegen” og ”Doble Fustasjeopphengsforkoblinger”. Her fikk også Kirsti Sparboe vise sitt komiske talent.

Dizzie Tunes var en av showgruppene som videreførte tradisjonene etter The Monn Keys. De var svært aktive som plateartister på 1960-tallet, men jobbet fra slutten av tiåret mest med humoristiske revyer, show og TV-programmer. Skiensorkesteret samarbeidet med blant annet Ivar Medaas, Wenche Myhre, Kirsti Sparboe, Grethe Kausland og Benny Borg, og senere også med Hege Schøyen og Øivind Blunck.

Ivar Medaas og Vestlandsduoen gjorde flere humoristiske innspillinger på 60-tallet, men hadde i tillegg en mer lyrisk uttrykksform. The Key Brothers fra Oslo bør også trekkes frem, ikke minst på grunn av den strålende ”… og så kom Helgenen frem” fra 1965. Blant de aller største humor-hitene fra siste halvdel av dette tiåret var ”Pappa’n til Tove Mette” (Rolf Just Nilsen), ”Sussebass” (Oslo Harmonikvartett) og ”Bislett Special” (Nordre Sving Blandede Mannskor og Orkester).

Vi avrunder også denne bolken fra 60-tallet med å unne oss klipp fra tre populære norske kinofilmer: ”To på topp” med Rolf Just Nilsen som popstjernen Dickie Dons (1965), ”Stompa forelsker seg” med Grynet Molvig som den mystiske skjønnheten Nel Shaiba (1965) og ”Olsen-banden” med Arve Opsahl som selveste Egon Olsen (1969).

Dette er den tredje av i alt syv Rockipedia-artikler om humoren i Norge. Artikkelen er lagd i forbindelse med utstillingen ”De gærne har’e godt”, som ble åpnet på Rockheim 19. mars 2015. De første to artiklene finner du her og her.

Foto i toppen, fra venstre: Kirsti Sparboe, Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr. Foto: Øystein Lie / Aftenposten.